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Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»

Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19     2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48     3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp)     4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17     4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp)     5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00    

В составе победителей отличились Микко Рантанен, Джош Мэнсон, Зак Паризе, а также российский нападающий Валерий Ничушкин (дубль). За «Эдмонтон» голом отметился Дилан Холлоуэй.

В этом сезоне Валерий Ничушкин принял участие в 54 матчах, забил 27 голов и записал на свой счёт 25 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 107 очков. «Эдмонтон» завершил сезон на пятой строчке с 104 баллами.

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