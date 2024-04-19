Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Микко Рантанен, Джош Мэнсон, Зак Паризе, а также российский нападающий Валерий Ничушкин (дубль). За «Эдмонтон» голом отметился Дилан Холлоуэй.

В этом сезоне Валерий Ничушкин принял участие в 54 матчах, забил 27 голов и записал на свой счёт 25 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 107 очков. «Эдмонтон» завершил сезон на пятой строчке с 104 баллами.