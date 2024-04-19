Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ — 2024

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Завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и окончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом, определились все пары команд в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».