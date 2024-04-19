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Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ — 2024

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ — 2024
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Завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» и окончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель – 15:39     1:1 Арвидссон (Дано, Мур) – 24:37     2:1 Байфилд (Дано, Спенс) – 36:04 (pp)     3:1 Мур (Арвидссон, Дано) – 37:24     3:2 Джонсон (Корчински, Донато) – 41:28 (pp)     3:3 Андерсон (Слаггерт) – 43:42     3:4 Донато (Энтвистл) – 46:28     4:4 Арвидссон (Байфилд, Кемпе) – 58:39 (pp)     5:4 Кемпе – 60:06    

Таким образом, определились все пары команд в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

Турнирная таблица НХЛ
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