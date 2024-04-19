Натан Маккиннон побил уникальный рекорд сезона-1995/1996

Сегодня, 19 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1 (4:1, 1:0, 0:0).

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отдал две голевые передачи и набрал своё рекордное, 92-е очко в регулярке при равных составах. Это лучший показатель среди игроков с сезона-1995/1996.

Всего в нынешнем сезоне Маккиннон набрал 140 очков в 82 матчах (51 шайба и 89 голевых передач).