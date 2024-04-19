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Натан Маккиннон побил уникальный рекорд сезона-1995/1996

Натан Маккиннон побил уникальный рекорд сезона-1995/1996
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Сегодня, 19 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1 (4:1, 1:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 01:19     2:0 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 05:48     3:0 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 07:37 (pp)     4:0 Мэнсон (Уокер, Тренин) – 10:17     4:1 Холлоуэй (Броберг, Кулак) – 15:22 (pp)     5:1 Паризе (Колтон, Вуд) – 32:00    

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отдал две голевые передачи и набрал своё рекордное, 92-е очко в регулярке при равных составах. Это лучший показатель среди игроков с сезона-1995/1996.

Всего в нынешнем сезоне Маккиннон набрал 140 очков в 82 матчах (51 шайба и 89 голевых передач).

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