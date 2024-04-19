Макар стал третьим в истории НХЛ защитником по скорости достижения 250 передач

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Защитник «лавин» Кейл Макар отметился во встрече результативной передачей, которая стала для него 250-й в карьере. Как сообщает пресс-служба «Колорадо», 25-летний игрок обороны стал третьим в истории НХЛ защитником по скорости достижения 250 передач. Для этого Кейлу понадобилось 315 матчей. Быстрее него это делали Брайан Литч (311 встреч) и Бобби Орр (309 игр).

Фото: «Колорадо Эвеланш»

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 107 очков.

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