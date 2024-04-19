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Кто выиграет Кубок Стэнли — 2024?

Кто выиграет Кубок Стэнли — 2024?
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Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Восточная конференция:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Стэнли — 2024?»

Напомним, Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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