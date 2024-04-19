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Назаров: наши хоккеисты во главе с суперзвездой Овечкиным будут зажигать в плей-офф НХЛ

Назаров: наши хоккеисты во главе с суперзвездой Овечкиным будут зажигать в плей-офф НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от старта российских хоккеистов в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Думаю, что со мной согласятся: первый матч финала Кубка Гагарина получился скучноватым. Но это титульная серия, цена каждой ошибки очень высока, поэтому ребятам самим решать, как играть. Всё веселье начнётся на этих выходных, когда стартует первый раунд плей-офф НХЛ. Там будут зажигать многие наши хоккеисты во главе с главной суперзвездой лиги Александром Овечкиным.

Внимательнее нужно быть всем спортсменам, собирающимся в отпуск. Матушка природа, как видим, не только побеспокоила Россию, но и обрушилась ливнями на курортный Дубай, где попросту не оказалось дождевых канализаций. Что-то мне подсказывает, что раньше в Дубае думали, что они просто не нужны и не пригодятся. Теперь же там можно передвигаться только на надувных лодках», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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