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33 россиянина могут сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024

Сегодня, 19 апреля 2024 года, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

В плей-офф НХЛ нынешнего сезона сыграют 33 российских хоккеиста:

Вратари: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Илья Сорокин, Семён Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»), Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»).

Защитники: Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»), Илья Любушкин («Торонто Мэйпл Лифс»), Никита Задоров («Ванкувер Кэнакс»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Алексеев («Вашингтон Кэпиталз»).

Нападающие: Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Кузнецов, Андрей Свечников (оба — «Каролина Харрикейнз»), Яков Тренин, Валерий Ничушкин (оба — «Колорадо Эвеланш»), Евгений Дадонов («Даллас Старз»), Владимир Тарасенко («Флорида Пантерз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Павел Дорофеев, Иван Барбашёв (оба — «Вегас Голден Найтс»), Илья Михеев, Василий Подколзин (оба — «Ванкувер Кэнакс»), Владислав Наместников, Никита Чибриков (оба — «Виннипег Джетс), Руслан Исхаков (»Нью-Йорк Айлендерс»).

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