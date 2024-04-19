«Лада» сделала квалификационные предложения двум нападающим

Хоккейный клуб «Лада» сделал квалификационные предложения нападающим Андрею Алтыбармакяну и Остапу Сафину, выступавшим за тольяттинскую команду в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

25-летний Алтыбармакян в прошедшей регулярке сыграл 61 матч, в которых набрал 28 (13+15) очков. Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

Квалификационное предложение – это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. В случае, если клуб не сделает квалификационное предложение игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента (НСА). До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.