Форвард Дмитрий Кугрышев продлил контракт с «Ладой»

Нападающий Дмитрий Кугрышев продлил контракт с «Ладой» на один год, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В завершившейся регулярке 34-летний форвард сыграл 67 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Кугрышев провёл пять матчей, записав на свой счёт две результативные передачи. Дмитрий был финалистом плей-офф КХЛ в составе ЦСКА в розыгрыше 2016 года.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» со счётом 1-4. Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков.