На матчи нового клуба НХЛ из Юты было забронировано шесть тысяч абонементов за два часа

Владелец нового клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Юты Райан Смит сообщил, что за первые два часа после старта продаж было забронировано шесть тысяч абонементов на следующий сезон.

«Вау! За первые два часа было продано более 6000 абонементов. Юта потрясающая!» — написал Смит в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Ещё через три часа количество заявок увеличилось почти в два раза, и Смит добавил: «11 000 человек, и их число продолжает расти. Юта загорается!».

Напомним, вчера, 18 апреля, стало известно, что в Юте будет создана новая франшиза НХЛ. Также совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризона Койотс» неактивной с правом её возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ. «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций «Юте».