Форвард «Вашингтона» высказался о противостоянии с бывшим тренером клуба Лавиолеттом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о выходе на команду бывшего тренера «столичных» Питера Лавиолетта — «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это может быть немного более странно для парней, которые пробыли здесь какое-то время и работали вместе с ним здесь три года. Это немного отличается. «Рейнджерс» провели очень, очень хороший сезон, и Лавиолетт — отличный тренер. Он долгое время является отличным тренером. Я думаю, мы воодушевлены выходом в плей-офф.

Что касается того, как «Рейнджерс» играют, — мы играли так в прошлом году, «Кэпс» играли так пару лет. Я думаю, небольшое знакомство никогда не повредит. Посмотрим, чем это закончится», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Лавиолетт работал в «Вашингтоне» с 2020 по 2023 год.