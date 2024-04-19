Месть за прошлый год? Главный подтекст битвы «Рейнджерс» и «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Питера Лавиолетта выкинули из столичной команды, а спустя год он выиграл регулярку с «копами» и готов отдать должок бывшему клубу.

В этом сезоне нас ждёт один из самых увлекательных первых раундов плей-офф НХЛ за последние годы. Однако среди всех пар выделяется одна, которая, пожалуй, станет самой интересной. Когда в последний раз самой привлекательной серией вообще называли противостояние первой и 16-й команды чемпионата?!

А ведь именно пара «Рейнджерс» — «Вашингтон» таит в себе множество интриг. И главная из них — как сложится противостояние команды с бывшим тренером?

Питер Лавиолетт, три года руководивший «столичными», проведёт минимум четыре матча с экс-клубом. И это точно будет потрясающее зрелище.

За три сезона в стане «Вашингтона» американский наставник не смог добиться каких-то крупных достижений. В дебютном чемпионате-2020/2021 «Кэпиталз» финишировали вторыми на Востоке и седьмыми — во всей НХЛ. А в плей-офф в первом же раунде отлетели от «Бостона» — 1-4.

На следующий сезон «Вашингтон» уже стал восьмым в конференции, хоть и с солидным отрывом от девятых «Айлендерс» (100 против 84 очков). Но в плей-офф всё повторилось — 2-4 от «Флориды» и вылет в первом раунде.

Прошлая кампания и вовсе стала провалом. «Кэпиталз» под руководством Лавиолетта впервые за девять лет не смогли попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Винить в этом только американского специалиста сложно, но и снимать с него всю ответственность не выйдет.

Впрочем, кажется, что самому тренеру та отставка пошла только на пользу. Многие недоумевали, когда «Рейнджерс» решили довериться Лавиолетту, да и сезон начался с двух поражений в четырёх матчах. «Рейнджеры» нередко подвергались критике за новый стиль игры.

Питер Лавиолетт Фото: AP/TASS

Но в конце концов доверие окупилось сполна. «Рейнджерс» выиграли Президентский кубок впервые за девять лет, лидер команды Артемий Панарин провёл лучший сезон в карьере, заиграл, казалось, даже списанный со счетов Алекси Лафреньер, а 38-летний Джонатан Куик обрёл вторую молодость.

«Вашингтону» расставание, кажется, также пошло на пользу. Доверившись тренеру-новичку Спенсеру Карбери, «столичные» смогли добиться успеха, перестроив игру и героически выйдя в плей-офф. В этом было везение, ведь игра «Кэпиталз» оставляет большие вопросы. Но всё-таки серьёзных улучшений состава по сравнению с прошлым годом не произошло — а эту команду не смог вывести в плей-офф даже Лавиолетт, который в нынешнем сезоне показал свой потенциал с классными игроками.

Иными словами, Карбери также подобрал нужные ключики к «столичным» и совершил чудо. «Вашингтон» играл за своего тренера — а тренер выкладывался ради хоккеистов.

Однако прошлое забыть или стереть не получится. Как и многие бывшие, «Вашингтон» и Лавиолетт наверняка захотят показать друг другу лучшие версии себя, чтобы вызвать мысли в стиле «о нет, кого же мы потеряли…» Для каждой стороны победа будет делом принципа.

На пресс-конференции перед стартом плей-офф Лавиолетта спросили, что он думает о противостоянии с «Вашингтоном» в первом раунде. Тренер «Рейнджерс» даже пошутил об этом.

«Честно говоря, не особо об этом думал. Мысли были просто о нашей команде и о том, как вывести её в плей-офф. Я тренировал много клубов. Если считать это (то, что ему в первом же раунде попался бывший клуб. — Прим. «Чемпионата») историей, то у меня такая история будет в каждом раунде. Надеюсь на это. Я очень уважаю «Кэпиталз» и организацию, их игроков. Очевидно, они сделали много хорошего, чтобы выйти в плей-офф. Наша команда также сделала несколько хороших вещей, чтобы выйти в плей-офф. Но исход игры решается на льду.

Я думаю, что это работает в обе стороны. Мне кажется, что у них также есть понимание меня и моих систем, но мы судим по четырём матчам, которые сыграли в регулярном чемпионате. Нужно выйти на лёд, и та команда, которая сможет разобраться в своей игре и сыграть в неё лучше всех, добьётся успеха.

Вы должны проявить к «Вашингтону» большое уважение за то, что им пришлось сделать, чтобы завоевать место в плей-офф. Там хорошие игроки, хорошая организация, хороший персонал. Я знаю многих из них. Любая команда может пройти дальше, и они способны на это. Мы, они, кто угодно. Я видел, как побеждали лучшие команды, я видел, как побеждали худшие команды. Нужно сыграть хорошо, когда шайба упадёт на лёд», — сказал Лавиолетт.

«Вашингтон» и «Рейнджерс» Фото: AP/TASS

Главный тренер «Рейнджерс» также поделился мнением о бывшем капитане — об Александре Овечкине: «Он просто невероятный голеадор. У него есть соревновательный дух, он играет в силовой манере. Его способность забивать голы находится на уровне, которого могут достичь немногие».

Вопросы о бывшем тренере задавали и игрокам «Вашингтона».

Овечкин о Лавиолетте ответил кратко: «Это бизнес. Мы все здесь ради этого».

Другой ветеран «Вашингтона» Ти Джей Оши также не стал говорить много: «Независимо от того, с кем мы играем, у нас будет предварительный анализ. Это совсем не странно. Мы просто подготовимся, как и все остальные, мы будем готовы к первому матчу».

Нападающий «столичных» Дилан Строум, который всего год поработал вместе с Лавиолеттом, считает, что эта серия может быть более странной для тех, кто играл в команде дольше.

«Это может быть немного более странно для парней, которые пробыли здесь какое-то время и работали вместе с ним здесь три года. Это немного отличается. «Рейнджерс» провели очень, очень хороший сезон, и Лавиолетт — отличный тренер. Он долгое время является отличным тренером. Я думаю, мы воодушевлены выходом в плей-офф.

Что касается того, как «Рейнджерс» играют, — мы играли так в прошлом году, «Кэпс» играли так пару лет. Я думаю, небольшое знакомство никогда не повредит. Посмотрим, чем это закончится», — сказал Строум.

В общем, противостояние «Рейнджерс» и «Вашингтона» точно станет интересным, хоть и мало кто тут видит реальную интригу. Но команды точно зажгут. И одна из них точно что-то докажет и покажет своим бывшим.