ЦСКА продлил контракт с защитником Роговым

Хоккейный клуб ЦСКА переподписал соглашение с защитником Иваном Роговым.

«ЦСКА продлил контракт с защитником Иваном Роговым на два года, до конца сезона-2025/2026», — написала пресс-служба «Звезды» в телеграм-канале клуба.

Рогов перешёл в систему ЦСКА из череповецкой «Северстали» в 2022 году.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл за основную армейскую команду 10 встреч, в которых не отметился результативными действиями.

За «Звезду», фарм-клуб ЦСКА во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), игрок провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, набрав 13 (4+9) очков и семь матчей в плей-офф, не набрав очков.

Напомним, ЦСКА завершил сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграл серию ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.