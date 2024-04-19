Как стало известно «Чемпионату», вратарь Иван Просветов подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА, права на которого в КХЛ у армейского клуба.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

Действующий однолетний контракт Просветова в НХЛ на общую сумму в $ 775 тыс. истекает по окончании нынешнего сезона — 1 июля. После этого армейский клуб официально объявит о переходе игрока.