Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Иван Просветов подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА

Вратарь Иван Просветов подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», вратарь Иван Просветов подпишет трёхлетний контракт с ЦСКА, права на которого в КХЛ у армейского клуба.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

Действующий однолетний контракт Просветова в НХЛ на общую сумму в $ 775 тыс. истекает по окончании нынешнего сезона — 1 июля. После этого армейский клуб официально объявит о переходе игрока.

Материалы по теме
Активность «Салавата Юлаева» и новые звёзды СКА. Главные трансферные слухи КХЛ
Активность «Салавата Юлаева» и новые звёзды СКА. Главные трансферные слухи КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android