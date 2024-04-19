Форвард «Чикаго» Фолиньо заявил, что в межсезонье команду ждут радикальные перемены

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо после поражения в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 ОТ) резко высказался о будущем команды.

«Мы — команда, которой нужны перемены. Этого недостаточно, этого не может быть достаточно. Летом ситуация должна кардинально измениться. Вы целый год сражаетесь вместе с ребятами и очень заботитесь о каждом члене команды. Но реальность такова, что, если вы не побеждаете, перемены неизбежны. И мы понимаем коммерческую сторону процесса. Мы даже говорили об этом. Возможно, это последний раз, когда мы играем вместе — все мы, навсегда. Мы не можем снова так провалиться. И я, конечно, не допущу этого. Либо в команде изменится мышление, либо изменится состав», — приводит слова Фолиньо журналист Бен Поуп в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Чикаго» завершил сезон на 31-й, предпоследней строчке таблицы НХЛ и не попал в плей-офф четвёртый сезон подряд.