Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Бедард повторил достижение Лемье, Овечкина, Кросби

Коннор Бедард повторил достижение Лемье, Овечкина, Кросби
Комментарии

18-летний лидер «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в своём первом сезоне после драфта НХЛ, где он был выбран под первым номером, стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 61 (22+39) очко в 68 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард повторил достижение Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Патрика Кейна, Сидни Кросби, Александра Овечкина, Марио Лемье и Дейла Хаверчука как игрок, который стал лучшим бомбардиром своей команды в первом сезоне после выбора на драфте под первым номером.

Фото: NHL

Напомним, «Чикаго» закончил регулярный сезон-2023/2024 на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 82 встречах. Хуже «Чикаго» сыграл только «Сан-Хосе Шаркс», который занял последнее место в общей таблице НХЛ.

Материалы по теме
С кем сыграют Макдэвид и Маккиннон? Стали известны все пары плей-офф НХЛ
С кем сыграют Макдэвид и Маккиннон? Стали известны все пары плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android