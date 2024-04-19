Коннор Бедард повторил достижение Лемье, Овечкина, Кросби

18-летний лидер «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в своём первом сезоне после драфта НХЛ, где он был выбран под первым номером, стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 61 (22+39) очко в 68 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард повторил достижение Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Патрика Кейна, Сидни Кросби, Александра Овечкина, Марио Лемье и Дейла Хаверчука как игрок, который стал лучшим бомбардиром своей команды в первом сезоне после выбора на драфте под первым номером.

Фото: NHL

Напомним, «Чикаго» закончил регулярный сезон-2023/2024 на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 82 встречах. Хуже «Чикаго» сыграл только «Сан-Хосе Шаркс», который занял последнее место в общей таблице НХЛ.