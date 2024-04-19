Хет-трик Лазутина помог «СКА-1946» обыграть «Локо» в матче финала МХЛ

Сегодня, 19 апреля, в Ярославле состоялся второй матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 3:2 победу одержали гости.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметился Даниил Лазутин, оформивший хет-трик. Ассистентами его голов выступили Иван Демидов (дважды), Арсений Коромыслов и Владислав Романов.

У ярославцев отличился Дмитрий Ябелов, на его счету обе шайбы команды в матче. Результативными передачами отметились Илья Роговский и Марк Ульев.

Примечательно, что по ходу матча петербуржцы уступали 0:2 и вырвали победу менее чем за минуту до окончания времени встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Следующая встреча соперников пройдёт 21 апреля в Санкт-Петербурге.