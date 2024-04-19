Хет-трик Лазутина помог «СКА-1946» обыграть «Локо» в матче финала МХЛ
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Сегодня, 19 апреля, в Ярославле состоялся второй матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «Локо» и «СКА-1946». Со счётом 3:2 победу одержали гости.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
19 апреля 2024, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Ябелов (Роговский, Ульев) – 08:44 (5x4) 2:0 Ябелов (Ульев, Роговский) – 26:48 (5x4) 2:1 Лазутин (Демидов) – 30:01 (5x4) 2:2 Лазутин (Коромыслов, Романов) – 51:57 (5x4) 2:3 Лазутин (Саранчук, Демидов) – 59:21 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе гостей отметился Даниил Лазутин, оформивший хет-трик. Ассистентами его голов выступили Иван Демидов (дважды), Арсений Коромыслов и Владислав Романов.
У ярославцев отличился Дмитрий Ябелов, на его счету обе шайбы команды в матче. Результативными передачами отметились Илья Роговский и Марк Ульев.
Примечательно, что по ходу матча петербуржцы уступали 0:2 и вырвали победу менее чем за минуту до окончания времени встречи.
Таким образом, счёт в серии стал 1-1.
Следующая встреча соперников пройдёт 21 апреля в Санкт-Петербурге.
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