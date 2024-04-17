Черкас — о первом матче финала МХЛ: человек получает травму, а реакции у судей никакой

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР – 1986/1987 в составе СКА Сергей Черкас подвёл итоги стартовой игры финала Кубка Харламова, в котором «Локо» обыграл «СКА-1946» со счётом 6:3.
«Отличная первая игра финала, много захватывающих моментов. У «Локо» была хорошая реализация большинства. «СКА-1946» играли самоотверженно – догоняли, забивали, боролись. К сожалению, в этой прекрасной игре, как всегда, не обошлось без судейских ошибок. Сколько можно говорить на эту тему! Постоянно возвращаемся к некачественному судейству. Ну как можно не увидеть, как Сурин ударил в шею Осипова, который потом лежал на льду. Ведь даже просмотр эпизода не сделали! Человек получает травму, а реакции никакой. Удивляюсь, как лига может такое пропускать и не делать никаких выводов. Постоянные ляпы, это омрачает игру, омрачает финал, настроение игроков», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».
Второй матч серии состоится 19 апреля в Ярославле.
- 17 апреля 2024
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