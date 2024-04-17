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Черкас — о первом матче финала МХЛ: человек получает травму, а реакции у судей никакой

Черкас — о первом матче финала МХЛ: человек получает травму, а реакции у судей никакой
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Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР – 1986/1987 в составе СКА Сергей Черкас подвёл итоги стартовой игры финала Кубка Харламова, в котором «Локо» обыграл «СКА-1946» со счётом 6:3.

«Отличная первая игра финала, много захватывающих моментов. У «Локо» была хорошая реализация большинства. «СКА-1946» играли самоотверженно – догоняли, забивали, боролись. К сожалению, в этой прекрасной игре, как всегда, не обошлось без судейских ошибок. Сколько можно говорить на эту тему! Постоянно возвращаемся к некачественному судейству. Ну как можно не увидеть, как Сурин ударил в шею Осипова, который потом лежал на льду. Ведь даже просмотр эпизода не сделали! Человек получает травму, а реакции никакой. Удивляюсь, как лига может такое пропускать и не делать никаких выводов. Постоянные ляпы, это омрачает игру, омрачает финал, настроение игроков», — сказал Черкас в интервью «Чемпионату».

Второй матч серии состоится 19 апреля в Ярославле.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
6 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Лабуткин (Сурин, Конов) – 09:22 (5x4)     1:1 Синяткин (Романов) – 18:36 (5x5)     2:1 Роговский (Ульев, Коростелёв) – 19:49 (5x5)     3:1 Ябелов (Сурин, Коростелёв) – 28:46 (5x4)     3:2 Короткий (Синяткин) – 33:48 (5x5)     3:3 Демидов (Егоров, Романов) – 39:22 (5x4)     4:3 Коростелёв (Роговский, Пирогов) – 40:20 (5x5)     5:3 Мальцев (Дудоров, Пирогов) – 42:18 (5x5)     6:3 Сурин (Лутцев) – 58:28 (en)    
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