Мальцев: в то время мы играли как роботы. За четыре матча получили $ 100

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев рассказал о поездках за границу на турниры со cборной СССР.

«Можно ли было посмотреть Канаду, когда сборная СССР и советские клубы выезжали туда на матчи, или мы играли как роботы? В то время как роботы (улыбается). В Канаду с нами ездили специальные люди, которые следили, чтобы всё было цивильно, и за всеми присматривали. Нам даже запрещали с кем-то лишним разговаривать. Особенно с людьми, которые подходили насчёт перехода.

Отпускали ли в ресторан? У нас и денег в то время на рестораны не было (смеётся). Мы за эту поездку получили всего 100 с чем-то долларов. За четыре игры. А так, забежишь, посмотришь, что где. И то, что мы тогда смотрели? Мы с Харлом (Валерием Харламовым. – Прим. «Чемпионата») всю дорогу были около тех мест, где музыка, где пластинки. Что-то взять для себя. Ну, в Канаде, в Америке, там бесполезно было. Так, в Европе-то, когда приезжали, там можно было ходить. А в Канаде всё было очень строго.

Зато возьмите любого игрока нашего поколения. Мы были счастливы, что столько наших болельщиков приходили на игры. Мы играли для них, и нам было очень приятно, когда выходишь, а полный стадион скандирует. Вот где была радость», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.