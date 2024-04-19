Форвард «Миннесоты» рассказал о проблемах Капризова со здоровьем на старте сезона НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал состояние российского форварда Кирилла Капризова в начале прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Фолиньо говорит, что в начале сезона Капризов явно был нездоров, и, как только он справился с этим, во второй половине сезона мы увидели игрока таким, каким он должен был быть. Сказал, что в следующем году они должны подобрать для него партнёров получше», — написал журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков.

Напомним, «Миннесота» не попала в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции. В 82 играх команда набрала 86 очков.