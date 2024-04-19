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«Мы все идём за игроком с номером восемь». Оши — о роли Овечкина в плей-офф

«Мы все идём за игроком с номером восемь». Оши — о роли Овечкина в плей-офф
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, какую роль будет играть капитан команды Александр Овечкин в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В этой команде мы все следуем за игроком под номером восемь… Его игра вовлекает всех остальных в борьбу», — приводит слова Оши журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

17 апреля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «столичные» встретятся с победителями регулярки — «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, во встрече с «Флайерз» Овечкин забил гол и помог своей команде одержать важную победу. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.

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