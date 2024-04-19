«Он вытащил «Вашингтон» в плей-офф». С. Самсонов — об игре Александра Овечкина

Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-нападающий клубов НХЛ Сергей Самсонов оценил вклад российского нападающего Александра Овечкина в выход «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф НХЛ.

«У Александра, возможно, было такое, что шайба не шла. Действительно, в конце сезона он просто взвалил команду на свои плечи и вытащил в плей-офф, забив 15 шайб в последние 24 игры. Это отличный результат для любого игрока, особенно когда человеку 38 лет. Александр Овечкин остаётся Александром Великим. Если честно, я не увидел, что он что-то поменял в своей игре. Он играет так, как играет. Понятно, что не так интенсивно, как раньше, но как он был снайпером, так и остался и всегда будет таким. Он идёт огромными шагами к рекорду, приятно за этим наблюдать, и даже в таком возрасте он остаётся лидером команды», — цитирует Самсонова ТАСС.

Отметим, до рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ Овечкину осталась 41 шайба. На счету россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах.

Напомним, первая встреча серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ пройдёт вечером 21 апреля. Матч будет сыгран на домашней площадке «Рейнджерс».