В следующем сезоне ворота «Флайерз» будут защищать Эрссон и Федотов

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер сообщил, что в следующем сезоне команда планирует играть с Самуэлем Эрссоном и Иваном Федотовым в воротах. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал связанный с «Флайерз» журналист Джордан Халл.

«Но он пошутил, что в Филадельфии всё может измениться, особенно в отношении вратарей.

Они предпочитают молодёжь в воротах. Никаких дальнейших сведений относительно статуса Картера Харта не поступало», — добавил Халл.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.