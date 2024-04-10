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«Филадельфия» проиграла «Монреалю» со счётом 3:9, Иван Федотов пропустил четыре шайбы

«Филадельфия» проиграла «Монреалю» со счётом 3:9, Иван Федотов пропустил четыре шайбы
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
9 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Слафковски (Мэтисон, Кофилд) – 01:05     2:0 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 28:43     3:0 Галлахер (Ковачевич, Харрис) – 30:46     4:0 Слафковски (Савар) – 31:22     5:0 Андерсон (Харрис, Пирсон) – 32:42     6:0 Дворак (Харрис) – 35:27     6:1 Пилинг (Типпетт, Джонсон) – 44:54     7:1 Дворак (Арве-Пинар) – 50:06     8:1 Галлахер (Армиа, Ковачевич) – 51:19     8:2 Фараби (Люкселль, Кейтс) – 55:05     8:3 Пилинг (Джонсон, Типпетт) – 57:10     9:3 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 58:17    

В составе победителей отличились Юрай Слафковски (хет-трик), Брендан Галлахер (хет-трик), Джош Андерсон и Кристиан Дворак (дубль). За «Филадельфию» голами отметились Райан Пилинг, Джоэль Фараби и Эрик Джонсон.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов вышел на лёд при счёте 0:5 и пропустил четыре шайбы.

«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 72 очка в 78 матчах. «Филадельфия» занимает 11-е место на Востоке, набрав 83 очка в 79 встречах.

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