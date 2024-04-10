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«Филадельфия» проиграла «Монреалю» со счётом 3:9, Иван Федотов пропустил четыре шайбы

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей отличились Юрай Слафковски (хет-трик), Брендан Галлахер (хет-трик), Джош Андерсон и Кристиан Дворак (дубль). За «Филадельфию» голами отметились Райан Пилинг, Джоэль Фараби и Эрик Джонсон.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов вышел на лёд при счёте 0:5 и пропустил четыре шайбы.

«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 72 очка в 78 матчах. «Филадельфия» занимает 11-е место на Востоке, набрав 83 очка в 79 встречах.