Генеральный менеджер «Питтсбурга» войдёт в штаб сборной Канады на ЧМ-2024

38-летний генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас включён в штаб сборной Канады на чемпионате мира — 2024 в качестве заместителя генерального менеджера, сообщает Sportsnet.

По итогам регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» не попал в плей-офф, финишировав на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф. Ранее появилась информация, что за сборную Канады на ЧМ-2024 может сыграть 36-летний капитан «Пингвинз» нападающий Сидни Кросби.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.