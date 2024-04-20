Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Питтсбурга» войдёт в штаб сборной Канады на ЧМ-2024

Генеральный менеджер «Питтсбурга» войдёт в штаб сборной Канады на ЧМ-2024
Комментарии

38-летний генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас включён в штаб сборной Канады на чемпионате мира — 2024 в качестве заместителя генерального менеджера, сообщает Sportsnet.

По итогам регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» не попал в плей-офф, финишировав на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф. Ранее появилась информация, что за сборную Канады на ЧМ-2024 может сыграть 36-летний капитан «Пингвинз» нападающий Сидни Кросби.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена ИИХФ к участию в мировом первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Материалы по теме
Кросби может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android