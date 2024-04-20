«Сан-Хосе» провёл худший полный сезон во всей НХЛ в XXI веке, «Чикаго» — в антитоп-5

«Сан-Хосе Шаркс» завершил регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции с показателем 47 набранных очков. В 82 матчах «акулы» одержали 19 побед и потерпели девять поражений в овертаймах и сериях буллитов.

Этот результат стал худшим в истории Национальной хоккейной лиги в XXI веке для полных сезонов. Прежний антирекорд — 48 очков — был установлен «Колорадо Эвеланш» в сезоне-2016/2017.

При этом закончивший регулярный сезон-2023/2024 на предпоследнем 15-м месте в таблице Запада «Чикаго Блэкхоукс» вошёл в пятёрку худших в XXI веке. «Чёрные ястребы» набрали 52 очка, одержав 23 победы при шести проигрышах в овертаймах и буллитных сериях. Хуже, помимо «Сан-Хосе» и «Колорадо», стали только сезон-2000/2001 «Нью-Йорк Айлендерс» (52 очка, 21 победа) и сезон-2013/2014 «Баффало Сэйбрз» (52 очка, 21 победа).