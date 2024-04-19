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«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ XXI века по разнице голов в регулярке

«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ XXI века по разнице голов в регулярке
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«Сан-Хосе Шаркс» в заключительном матче регулярки проиграл «Калгари Флэймз» в гостях со счётом 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Клапка – 12:13     2:0 Коулман (Зари, Андерссон) – 14:40     3:0 Чюлингтон (Кузьменко, Манджапане) – 23:53     4:0 Руни (Поспишил, Коронато) – 25:59     5:0 Уигар (Мироманов, Коулман) – 26:56     5:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Граф) – 59:51 (pp)    

Калифорнийцы набрали 47 очков в 82 матчах (худший результат в НХЛ в XXI веке для полных сезонов) и заняли последнее место в НХЛ.

Разница заброшенных и пропущенных шайб составила «-150» – 181 заброшенная против 331 пропущенной. Как сообщает Sportsnet, данный результат — худший в XXI веке и 10-й в общем антирейтинге за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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