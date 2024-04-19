«Сан-Хосе» установил антирекорд НХЛ XXI века по разнице голов в регулярке

«Сан-Хосе Шаркс» в заключительном матче регулярки проиграл «Калгари Флэймз» в гостях со счётом 1:5.

Калифорнийцы набрали 47 очков в 82 матчах (худший результат в НХЛ в XXI веке для полных сезонов) и заняли последнее место в НХЛ.

Разница заброшенных и пропущенных шайб составила «-150» – 181 заброшенная против 331 пропущенной. Как сообщает Sportsnet, данный результат — худший в XXI веке и 10-й в общем антирейтинге за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.