Роман Ротенберг поздравил Александра Мальцева с 75-летием

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил легендарного экс-нападающего Александра Мальцева с 75-летием.

«Сегодня 75 лет исполняется нашей легенде, Есенину советского хоккея Александру Мальцеву!

Александр Николаевич родился в маленькой деревне Сетковцы в Кировском районе, оттуда дошёл до главных вершин мирового хоккея, но всегда оставался простым русским человеком, сохранял связь с малой родиной.

Мальцев дважды выигрывал Олимпиаду, девять раз становился чемпионом мира. Участвовал в Суперсерии-1972 и легендарной победе сборной СССР на Кубке Канады — 1981, когда в финале «кленовые листья» были разгромлены 8:1. Мальцев — символ всего советского хоккея!

Уважаемый Александр Николаевич, от всей души желаю вам самого крепкого здоровья, бодрости духа, всегда отличного настроения, радости и счастья каждый день! Вся страна любит вас и гордимся вами!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

За несколько дней до юбилея Мальцев дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о главных моментах своей игровой карьеры, объяснил, почему всю жизнь отыграл в московском «Динамо», а после ухода из хоккея так и не стал тренером, поделился отношением к современному развитию КХЛ, а также ответил на многие другие вопросы, рассказав массу интересных деталей.