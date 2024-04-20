«Мне точно 300 прилетит. Может, по 150? Я всё скажу». Разин — об отмене гола «Магнитки»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина не стал комментировать отмену гола своей команды в первом периоде.

— Гол Маклюкова не засчитали, но там Петунин классно сыграл на пятаке.

— Я не хочу отвечать… По Маклюкову — это его сильная сторона, эти моментики он ловит, способен закрыть, перекрыть, подставить. Он же пришёл из хоккея с мячом, у него дедушка был хоккеистом с мячом. У него даже техника такая, клюшка стоит на пятке, напоминает технику из хоккея с мячом. Они мячики в детстве ловили, на тренировках он способен подставить под летящую шайбу в 50% случаев.

— А на какой вопрос не хотели отвечать?

— Я просто посмотрел объяснение на сайте… Там фотография, черта идёт по пятке, хотя есть же ещё лезвие конька. Давайте оставим этот вопрос. Если я дальше начну втягиваться, мне точно 300 тысяч прилетит! Я в этом сезоне хочу впервые в карьере обойтись без штрафов.

— Но финал этого стоит!

— Может, по 150? Я согласен, я сейчас всё скажу! — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.