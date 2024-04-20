Нападающий «Локомотива» Иванов прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о поражении во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1).

— Сегодня была совершенно другая игра, начали с первых минут. Надо добавлять в завершении, моменты есть, всё достаточно просто.

— Расскажи о незасчитанном голе за 0,2 секунды до конца.

— Выбросили шайбу на пятак, я просто бросил и всё, ничего особенного. Наваливали всю минуту, была до этого возможность забить, появился момент на последних секундах. Пас рукой? Сложно этот момент описывать — игра идёт, ты не можешь всё контролировать, не знаю, что сказать.

— Не кажется, что делаете из Набокова Третьяка?

— У нас моменты есть, не забиваем, надо играть хладнокровнее, искать добивание. В эпизоде с моим выходом «в ноль» тоже не хватило хладнокровия, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.