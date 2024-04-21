Болельщики «Бостона» кричат «США! США!» во время матча с канадским «Торонто». Видео
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Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.
В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Бостона» болельщики домашней команды стали скандировать «США! США!». Таким образом фанаты «Брюинз» поддерживают американский клуб в принципиальном противостоянии с канадским «Мэйпл Лифс».
В последний раз «Торонто» обыгрывали «Бостон» в серии плей-офф в 1959 году. Всего команды по восемь раз обыгрывали друг друга в Кубке Стэнли, 40 побед в матчах плей-офф одержал «Торонто» и 42 — «Бостон». Второй матч серии пройдёт в ночь на 23 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5) 2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5) 3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4) 4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4) 4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5) 5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)
Комментарии
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