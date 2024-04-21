Драма Мэттьюса! Не забил в пустые, а в следующей атаке «Торонто» пропустил победную шайбу

Во второй игре первого игрового дня плей-офф-2024 встретились «Бостон» и «Торонто» — представители «Оригинальной Шестёрки». Команды 16 раз встречались в играх на вылет, и пока равенство – по восемь побед у каждого. С одним лишь нюансом: в шести последних сериях побеждал неизменно «Бостон», в XXI веке полная гегемония «Брюинз» (три победы), а последний успех сопутствовал «Торонто» в далёком 1959 году. Для понимания контекста, каким тогда был мир: Хрущёв – первый секретарь ЦК КПСС, сборная СССР только дважды на тот момент выиграла чемпионат мира, Джон Кеннеди через год станет президентом, до Карибского кризиса ещё три года, а хиппи ещё не захватило Америку.

В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза, и «Бостон» одержал победу во всех матчах, поделившись лишь дважды с «Мэйпл Лифс» очками. Последние две игры прошли совсем недавно, чуть больше месяца назад, и в обеих «Брюинз» уверенно переиграли оппонента со счётом 4:1.

Место в воротах «Бостона» на старте серии занял Джереми Свейман, у «Торонто» — Илья Самсонов. Среди ключевых потерь – Вильям Нюландер остался вне заявки.

Не успела начаться встреча, а первая потасовка уже случилась. Два главных провокатора – Маршан и Доми до стартового свистка успели выяснить отношения. «Торонто» побежал вперёд с первых секунд, создал несколько опасных моментов, но забыл про оборону, допустив выход «два в одного» — Боквист и Бичер идеально исполнили, и «Бостон» открыл счёт.

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Градус борьбы рос с каждой сменой, игроки вообще не прокатывались мимо, то и дело совершая толчки, тычки и удары. Но у хозяев в стартовом периоде было ещё несколько отличных шансов – дважды «Торонто» спасла перекладина, один раз серьёзно подтащил Самсонов.

«Торонто» начал период в формате «4 на 3», но забросить первую шайбу в плей-офф не удалось. Однако игра в большинстве позволила гостям захватить инициативу, а самый реальный шанс упустил Остон Мэттьюс, который обкатил Свеймена, неудачно выкатившегося из ворот, но бросок в пустые ворота попал в штангу. И в следующей же атаке «листья» получили вторую – Брэндон Карло мощно щёлкнул от синей линии и увеличил преимущество.

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Неудачи Мэттьюса на этом не закончились. «Торонто» выбрался во второй половине периода в атаку после небольшого перерыва, но Остон неаккуратно сыграл клюшкой, отправился в штрафной бокс, а «Бостон» забросил третью – Джейк Дебраск с кистей отправил шайбу в дальний угол. Гости откровенно поплыли после этой шайбы, в особенности Макс Доми, который зачем-то ударил Брэда Маршана по рукам, когда повода для этого и близко не было. Капитан «Бостона» решил лично поучаствовать в наказании, отдав передачу на пятак Дебраску, который оформил дубль.

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Старт периода вновь забрал «Торонто», только в этот раз удалось преимущество конвертировать в гол – Давид Кемпф отправил шайбу в сетку.

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Через две минуты гости могли отыграть и вторую, но штанга спасла «Бостон». Затем удаление потушило запал «листьев», который больше не разгорелся. Фредерик поставил точку, забросив в пустые ворота.

5:1 – первый матч остаётся за «Бостоном».

Команды, ожидаемо, устроили взбучку друг другу, совершив 100 силовых приёмов на двоих. Ненароком главным антигероем предстал Мэттьюс, который не забил в пустые ворота, после чего «Торонто» пропустил, а затем и удалился, после чего вновь последовала пропущенная шайба.