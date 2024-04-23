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Баранцев: на травме не мог смотреть за игрой «Автомобилиста»

Баранцев: на травме не мог смотреть за игрой «Автомобилиста»
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Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев рассказал, что во время восстановления после травмы было тяжело смотреть матчи своей команды, находясь вне льда.

«Скажем так, мой сезон получился очень интересным. В начале чемпионата получил травму, выбыл на два месяца, потому ещё одна травма на месяц – и, грубо говоря, три месяца вне хоккея. Для меня тогда был очень тяжёлый психологический момент. Не мог смотреть за игрой команды, находясь вне льда.

Очень тяжело. Смотришь и переживаешь за ребят просто сумасшедшим образом. Понятно, что травма рано или поздно залечится, но сложно смотреть и не играть. Однако, как показала практика, ничего – все сильные и всё выдержали. Плей-офф продемонстрировал, что всё было сделано правильно», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Баранцевым читайте на «Чемпионате»:
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
Эксклюзив
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
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