Баранцев: на травме не мог смотреть за игрой «Автомобилиста»

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев рассказал, что во время восстановления после травмы было тяжело смотреть матчи своей команды, находясь вне льда.

«Скажем так, мой сезон получился очень интересным. В начале чемпионата получил травму, выбыл на два месяца, потому ещё одна травма на месяц – и, грубо говоря, три месяца вне хоккея. Для меня тогда был очень тяжёлый психологический момент. Не мог смотреть за игрой команды, находясь вне льда.

Очень тяжело. Смотришь и переживаешь за ребят просто сумасшедшим образом. Понятно, что травма рано или поздно залечится, но сложно смотреть и не играть. Однако, как показала практика, ничего – все сильные и всё выдержали. Плей-офф продемонстрировал, что всё было сделано правильно», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.