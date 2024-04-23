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«Барысу» запретят платить легионерам из государственного бюджета Казахстана

«Барысу» запретят платить легионерам из государственного бюджета Казахстана
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Легионерам спортивных клубов Казахстана перестанут платить зарплаты из государственного бюджета, сообщает вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев. Сообщается, что в рамках нововведения финансирование иностранных спортсменов будет перенаправлено к частным спонсорам. Средства из госбюджета пойдут на развитие местного спорта и поддержку отечественных спортсменов.

«Так как „Барыс“ играет в КХЛ, у него были определённые обязательства перед лигой, есть сумма, необходимая для вхождения в лигу, поэтому бюджет клуба такой. Никто не запрещает подписывать контракты с легионерами и платить им, но из средств, привлечённых от спонсоров», — цитирует Жарасбаева Шайба.kz.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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Отметим, что ранее «Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона.

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