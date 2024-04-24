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«Счёт 4-0 не по делу». Известный агент — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина

«Счёт 4-0 не по делу». Известный агент — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина
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Известный хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что «Локомотив» не заслужил поражения со счётом 4-0 в серии

«Понятно, что счёт 4-0 в пользу «Металлурга» не по делу. «Локомотив» не заслужил такого поражения. Но, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Ярославль выбрал тактику, при которой команда ждала ошибок соперника, но в итоге соперник воспользовался ошибками «Локомотива». Абсолютно равный хоккей во всех матчах, но «Металлург», повторюсь, наказал соперника за ошибки», — рассказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Металлург» стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» из Ярославля со счётом 4-0 в серии. Счёт встречи открыла ярославская команда, но им так и не удалось перехватить инициативу и продлить серию до пятого матча. Встреча завершилась в основное время со счётом 2:1 в пользу магнитогорсцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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