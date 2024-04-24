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Бывший тренер «Металлурга» оценил победу команды в Кубке Гагарина

Бывший тренер «Металлурга» оценил победу команды в Кубке Гагарина
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Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин заявил, что состав команды хотя и поменялся, за счёт чего прибавилась скорость, но костяк остался тем же.

«Я очень удивлён счёту 4-0 в финале. Сказать, что «Металлург» выиграл в одну калитку, — нельзя. Но 4-0 для финала — это неожиданно, а для «Магнитки», конечно, здорово. Команда сильно поменялась с тех пор, как я оттуда ушёл. Но костяк остался. Тот же Егор Яковлев, Денис Зернов. Плюс добавились молодые ребята, команда заиграла намного быстрее, чем это было в прошлом году», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Рябыкин был уволен с поста тренера «Металлурга» в начале февраля 2023 года. По его словам, конкретных объяснений в причине увольнения он не услышал.

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