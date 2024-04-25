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«Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии, у Самсонова – 30 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Бостона» забивали Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Брэд Маршан (дважды).

За «Торонто» отличились Мэтт Нис и Тайлер Бертуцци. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 30 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

Следующий матч состоится 28 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

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