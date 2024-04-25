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Торонто Мэйпл Лифс — Бостон Брюинз — 2:4, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 25 апреля

«Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии, у Самсонова – 30 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нис (Марнер, Эдмундсон) – 33:10 (5x5)     1:1 Фредерик (Гики, Линдхольм) – 37:37 (5x5)     1:2 Дебраск (Маршан) – 41:07 (5x4)     2:2 Бертуцци (Райлли, Доми) – 51:25 (5x5)     2:3 Маршан (Хайнен) – 51:53 (5x5)     2:4 Маршан (Пастрняк) – 59:24 (en)    

В составе «Бостона» забивали Трент Фредерик, Джейк Дебраск и Брэд Маршан (дважды).

За «Торонто» отличились Мэтт Нис и Тайлер Бертуцци. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 30 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

Следующий матч состоится 28 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

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