Тальбо совершил яркое спасение ловушкой после броска Драйзайтля с чудо-паса Макдэвида

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

В одном из моментов матча великолепное спасение совершил вратарь «Лос-Анджелеса» Кэм Тальбо. Голкипер «Кингз» поймал шайбу ловушкой, растянувшись по льду, после броска форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Отличным пасом немецкого нападающего нашёл капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который сделал точную передачу себе за спину в борьбе с двумя игроками «Кингз».

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Третий матч противостояния состоится на площадке «Лос-Анджелеса» в ночь на 27 апреля.