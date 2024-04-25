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Тальбо совершил яркое спасение ловушкой после броска Драйзайтля с чудо-паса Макдэвида

Тальбо совершил яркое спасение ловушкой после броска Драйзайтля с чудо-паса Макдэвида
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

В одном из моментов матча великолепное спасение совершил вратарь «Лос-Анджелеса» Кэм Тальбо. Голкипер «Кингз» поймал шайбу ловушкой, растянувшись по льду, после броска форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Отличным пасом немецкого нападающего нашёл капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, который сделал точную передачу себе за спину в борьбе с двумя игроками «Кингз».

ВИДЕО

Третий матч противостояния состоится на площадке «Лос-Анджелеса» в ночь на 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 03:19 (5x5)     0:2 Кемпе (Копитар) – 14:55 (5x5)     1:2 Кулак (Драйзайтль, Фёгеле) – 17:33 (5x5)     1:3 Даути (Арвидссон, Дано) – 18:02 (5x5)     2:3 Холлоуэй (Кэррик, Янмарк) – 27:51 (5x5)     3:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 30:33 (5x4)     3:4 Фиала (Спенс, Байфилд) – 41:46 (5x5)     4:4 Холлоуэй (Янмарк) – 43:23 (5x5)     4:5 Копитар (Байфилд, Андерсон) – 62:06 (5x5)    
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