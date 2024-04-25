Гол Копитара в овертайме принёс победу «Лос-Анджелесу» во втором матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

Дублями отметились нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе и форвард «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль записал на свой счёт две результативные передачи. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сумел отметиться лишь одной результативной передачей. Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал автором победной шайбы в овертайме. Отметим, что по ходу матча «Эдмонтону» удалось отыграть отставание в две шайбы.

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Третий матч серии пройдёт на площадке «Лос-Анджелеса» в ночь на 27 апреля.