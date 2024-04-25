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Гол Копитара в овертайме принёс победу «Лос-Анджелесу» во втором матче с «Эдмонтоном»

Гол Копитара в овертайме принёс победу «Лос-Анджелесу» во втором матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл второй матч серии плей-офф НХЛ первого раунда между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Победу в результативном матче одержали «Кингз» со счётом 5:4 в овертайме. После двух матчей счёт в серии равный — 1-1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар) – 03:19 (5x5)     0:2 Кемпе (Копитар) – 14:55 (5x5)     1:2 Кулак (Драйзайтль, Фёгеле) – 17:33 (5x5)     1:3 Даути (Арвидссон, Дано) – 18:02 (5x5)     2:3 Холлоуэй (Кэррик, Янмарк) – 27:51 (5x5)     3:3 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 30:33 (5x4)     3:4 Фиала (Спенс, Байфилд) – 41:46 (5x5)     4:4 Холлоуэй (Янмарк) – 43:23 (5x5)     4:5 Копитар (Байфилд, Андерсон) – 62:06 (5x5)    

Дублями отметились нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе и форвард «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй. Немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль записал на свой счёт две результативные передачи. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сумел отметиться лишь одной результативной передачей. Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал автором победной шайбы в овертайме. Отметим, что по ходу матча «Эдмонтону» удалось отыграть отставание в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третий матч серии пройдёт на площадке «Лос-Анджелеса» в ночь на 27 апреля.

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