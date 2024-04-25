Величкин: было время, говорили, «Металлург» — это временно. Но «Магнитка» — это навсегда!

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил победу в Кубке Гагарина.

«Прошло восемь лет после последнего Кубка, и сейчас родилась новая команда – молодая, красивая, быстрая, современная. И произошло рождение нового главного тренера. Хорошего, качественного главного тренера.

Было время, когда мне говорили, что в «Металлурге» это всё временно. Что у вас много труб, много денег, это всё временно, вы не хоккейный город. Но сегодня ещё раз подтвердили, что «Металлург» — это навсегда. Если в Магнитогорске берутся за какое-то дело, то это дело идёт только первым номером.

И Набоков, и Канцеров, и Силантьев – мальчишка, в которого поверили, вытащили из Высшей лиги, и Коробкин, наш воспитанник, энерджайзер. Этот человек, может, не больше всех забил или отдал, но он мотор команды, который даёт энергию и молодым, и взрослым игрокам. Всё получилось, всё хорошо, и это ещё одно подтверждение аксиомы «Магнитка» — это навсегда», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.