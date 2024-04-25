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Почему победа Металлурга в чемпионате КХЛ – главная сенсация в истории лиги, почему Металлург выиграл Кубок Гагарина

Не понимаю, как «Металлург» стал чемпионом КХЛ. Это главное чудо в истории лиги
Лев Лукин
Андрей Разин
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Андрей Разин сотворил в Магнитогорске нечто гениальное.

Несколько раз КХЛ приближалась к реализации по-настоящему волшебных сценариев. В финал выходили ХК МВД и «Атлант», причём «милиционеры» добирались до седьмой игры. До решающей встречи главной серии сезона доходил пражский «Лев» — крепкая, но собранная быстро и несистемно команда, исчезнувшая вскоре после своего удивительного похода. Однако всякий раз дерзких андердогов рано или поздно тормозили, Кубок Гагарина брали признанные топ-клубы, и чуда не происходило.

«Металлург» — это, конечно, тоже признанный, вечный топ-клуб. Но это если мы говорим об имени. По начинке же нынешняя «Магнитка» гораздо ближе к ХК МВД и «Атланту», чем к самой себе образца «жирных» времён середины 2010-х, когда Магнитогорск брал свои первые трофеи в КХЛ с могучими фамилиями на тренерском мостике и в раздевалке.

Я не понимаю, как «Металлург» сейчас сделал это. Да, можно провести параллель с чемпионствами московского «Динамо» в 2012 и 2013 годах, когда тоже многие не могли уразуметь, как выигрывать кубки с Цветковыми, Кокаревыми, Соиными… Но то «Динамо» шло к успеху несколько лет, включая становление значительной части будущего «золотого» коллектива под эгидой ХК МВД, шло через набитые шишки и неприятные поражения. Олег Знарок сколачивал победную банду не один сезон. А у «Магнитки» год назад не было ничего. Фактически выжженая земля. А сейчас есть Кубок Гагарина – и это для меня настоящее чудо, самый удивительный и внезапный триумф в истории лиги.

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Нет, ну правда – как они это сделали? Год назад в «Металлурге» расстались с Ильёй Воробьёвым, который олицетворял целую эпоху магнитогорского хоккея, и, по сути, ушли в перестройку. Оптимизировали бюджет, перестав тратить под потолок, пригласили на долгосрочный контракт тренера Андрея Разина – невероятно перспективного, но не имевшего даже мало-мальских кубковых успехов. Под Разина была собрана практически полностью новая команда, которая уже по ходу сезона приобрела удивительный вид – смесь бывших хоккеистов «Северстали», вчерашних игроков из МХЛ и ВХЛ и нескольких опытных ребят из прошлого костяка, которые зарабатывали больше всех, но при этом в регулярке особо не делали разницу. «Металлург» бодро начал сезон, однако у меня, например, не возникало никаких сомнений, что в нынешнем чемпионате это команда не для больших дел.

Потому что ну какие могут быть большие дела с Вовченко, Петуниным, Гераськиным, которые не могли вытащить «Северсталь» хотя бы во второй раунд плей-офф? С Прессом, который ещё в прошлом сезоне и близко не считался элитным защитником для большинства, при этом стабильно «привозил» в свои ворота? С Михайлисом и Зерновым, которые значительную часть регулярки «возили трусы», имея солидные контракты? С Юровым и Гребёнкиным, парнями хоть и талантливыми, но с мизерным опытом плей-офф? С Карповым, который всё больше потухает с каждым новым сезоном? С Джонсоном, у которого из скиллов только игра на вбрасывании да умение создать трафик на пятачке, что маловато для легионера? Наконец, с 21-летним Набоковым в роли основного вратаря? Да ведь это несерьёзно! Другие-то соискатели на Кубок Гагарина из КХЛ никуда не делись, кто-то из них силён системой, кто-то – составом, а в Магнитогорске фактически воссоздали всю ту же «Северсталь».

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И в «Магнитке», кстати, ведь тоже понимали, что в первом сезоне новой жизни претендовать на Кубок Гагарина практически нереально. Разину предоставили карт-бланш и дали время на построение команды, и сам Андрей Владимирович перед стартом регулярки на встрече с болельщиками не стал обещать им трофей. Все как будто бы понимали, что «Металлург» на какое-то время выходит из пула претендентов, чтобы начать большое строительство…Та встреча с болельщиками состоялась в августе, а через восемь месяцев в Магнитогорск приехал Кубок Гагарина. И я не понимаю, как это произошло.

Не понимаю, как у Разина так чётко сработала ставка на своих старых знакомых, в большие возможности которых, вероятно, верил только он. Не понимаю, как за один сезон он не просто раскрыл огромное количество молодёжи, но и превратил её в лидеров команды, делающих разницу. Не понимаю, как всего лишь за один сезон он поставил «Магнитке» не только стиль, игровую модель, но и психологию. У того же Никитина в «Локомотиве» на это ушли годы.

Я многого не понимаю. Но это мои проблемы. Зато Разин всегда был уверен в себе, знал, чего, как и с кем он может добиться. Переехав в место, пропитанное особой атмосферой больших амбиций и побед, он сразу же дал максимальный результат.

Так что триумф «Магнитки» — необъяснимое чудо. Для многих. Но вряд ли для его творца, который, наверное, ещё в тревожном Саратове знал, что он своего рода волшебник.

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