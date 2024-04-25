Хоккеисты «Локомотива» Симашев и Бут отправлены в МХЛ для участия в финале Кубка Харламова

Хоккеисты «Локомотива» Дмитрий Симашев и Даниил Бут отправлены в МХЛ для участия в финале Кубка Харламова, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Вчера хоккеисты принимали участие в финале Кубка Гагарина, в котором уступили со счётом 1:2 и проиграли финальную серию.

В финале Кубка Харламова ярославский «Локо» уступает петербургскому «СКА-1946» со счётом 1-3 в серии. Четвёртый матч противостояния состоится сегодня, 25 апреля, в Ярославле. Матч начнётся в 18:30 мск.

19-летний защитник Симашев провёл в КХЛ 98 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков с показателем полезности «+6». 19-летний нападающий Даниил Бут провёл в КХЛ 90 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков с показателем полезности «+11».