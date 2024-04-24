Немыслимо. «Золотой» гол финала КХЛ сделали парни, которых выдавили из прошлого клуба

При формировании чемпионской команды Андрей Разин сделал ставку на известных ему хоккеистов, и они его не подвели.

В Ярославле абсолютно сенсационным образом завершился финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. До начала решающей серии местный «Локомотив» считался очевидным фаворитом финала в глазах многочисленных экспертов и журналистов, но магнитогорский «Металлург» разрушил весь скепсис в свой адрес, одержав четыре победы подряд! Уральский клуб третий раз в истории стал чемпионом КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом» и ЦСКА по выигранным Кубкам Гагарина.

К потрясающему успеху магнитогорскую команду привёл главный тренер Андрей Разин, который ранее никогда в своей карьере не проходил дальше первого раунда плей-офф КХЛ. При этом сам российский специалист давно зарекомендовал себя как один из лучших тренеров новой школы. Работа Разина в «Северстали» не вызывала ничего, кроме слов восхищения и уважения. Год назад череповецкий клуб на старте плей-офф едва не выбил из борьбы ЦСКА, сумев затащить будущего чемпиона страны в седьмой матч. Более того, на льду «ЦСКА-Арены» череповчане даже вели с преимуществом в две шайбы, но тогда обладавшие куда более серьёзным бюджетом армейцы всё-таки избежали конфуза. В итоге та серия для команды Сергея Фёдорова стала самым сложным испытанием на пути ко второму подряд Кубку Гагарина.

Разин же в межсезонье перебрался в Магнитогорск и при формировании команды первым делом сделал ставку на проверенных им хоккеистов. Ещё прошлой весной вслед за своим тренером на Урал отправились защитники Робин Пресс и Макар Хабаров, но это были только первые ласточки. Разину были нужны новые фигуры, и уже в ходе регулярного чемпионата различными путями «Магнитка» смогла приобрести Даниила Вовченко, Александра Петунина и Игоря Гераськина.

Первые двое не подошли под тренерскую концепцию Андрея Козырева в «Северстали». 28-летний Вовченко быстро потерял место в основном составе, отметившись всего двумя результативными передачами в 10 матчах. Опытный игрок был откровенно не нужен новому наставнику череповецкого клуба. Козырев не мог найти для Даниила правильное применение, делая ставку на других хоккеистов. В итоге «Северсталь» со спокойной душой рассталась со своим нападающим, отпустив его в Магнитогорск.

Схожая ситуация сложилась и у Петунина. Александр – вообще уникальный игрок. К 27 годам нападающий совершил огромное количество переходов, но свои лучшие качества он демонстрирует исключительно во время работы с Разиным. У российского форварда было несколько возможностей заиграть в московском «Динамо», где Алексей Кудашов даже пытался наигрывать его в тройке с Вадимом Шипачёвым, но всё было тщетно. Не получилось и у Козырева, который дал нападающему всего три официальных матча, после чего очень быстро поставил на игроке крест. Зато в Магнитогорске Петунин быстро стал одним из лидеров команды.

«Сложно сказать — когда ты из года в год выполняешь одни и те же требования, привыкаешь к этому, тренер знает, как ты можешь играть, чувствует игроков. Так проще, что знаешь требования», — говорил сам Петунин о том, что его считают игроком Разина.

Дополнил же магнитогорскую картину обмен Гераськина, которого Разин активно пытался заполучить ещё в межсезонье. Тогда не удалось – Игорь стал игроком «Авангарда», где с треском провалился. В дедлайн состоялся большой обмен с участием «Магнитки», «Авангарда» и «Ак Барса», в рамках которого нападающий перебрался в «Металлург». Пазл оказался собран до конца.

В ходе плей-офф все трое нападающих забивали важные голы, но квинтэссенцией триумфа Разина стала решающая шайба в серии с «Локомотивом». При счёте 1:1 в четвёртом матче финала «Магнитка» получила большинство: Петунин получил шайбу от Гераськина, прокатился за воротами и сделал скидку на Вовченко, который мощным броском из круга вбрасывания пробил Исаева.

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Разин получил карт-бланш на формирование команды и доверился проверенным хоккеистам, а они привели его к главной победе в тренерской карьере. Крутая история и заслуженный триумф «Магнитки».