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Металлург стал чемпионом КХЛ, золотой гол финала Кубка Гагарина, видео, как собирали Магнитку, триумф Разина

Немыслимо. «Золотой» гол финала КХЛ сделали парни, которых выдавили из прошлого клуба
Сергей Емельянов
«Металлург» стал чемпионом КХЛ
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При формировании чемпионской команды Андрей Разин сделал ставку на известных ему хоккеистов, и они его не подвели.

В Ярославле абсолютно сенсационным образом завершился финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. До начала решающей серии местный «Локомотив» считался очевидным фаворитом финала в глазах многочисленных экспертов и журналистов, но магнитогорский «Металлург» разрушил весь скепсис в свой адрес, одержав четыре победы подряд! Уральский клуб третий раз в истории стал чемпионом КХЛ, сравнявшись с «Ак Барсом» и ЦСКА по выигранным Кубкам Гагарина.

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Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории

К потрясающему успеху магнитогорскую команду привёл главный тренер Андрей Разин, который ранее никогда в своей карьере не проходил дальше первого раунда плей-офф КХЛ. При этом сам российский специалист давно зарекомендовал себя как один из лучших тренеров новой школы. Работа Разина в «Северстали» не вызывала ничего, кроме слов восхищения и уважения. Год назад череповецкий клуб на старте плей-офф едва не выбил из борьбы ЦСКА, сумев затащить будущего чемпиона страны в седьмой матч. Более того, на льду «ЦСКА-Арены» череповчане даже вели с преимуществом в две шайбы, но тогда обладавшие куда более серьёзным бюджетом армейцы всё-таки избежали конфуза. В итоге та серия для команды Сергея Фёдорова стала самым сложным испытанием на пути ко второму подряд Кубку Гагарина.

Разин же в межсезонье перебрался в Магнитогорск и при формировании команды первым делом сделал ставку на проверенных им хоккеистов. Ещё прошлой весной вслед за своим тренером на Урал отправились защитники Робин Пресс и Макар Хабаров, но это были только первые ласточки. Разину были нужны новые фигуры, и уже в ходе регулярного чемпионата различными путями «Магнитка» смогла приобрести Даниила Вовченко, Александра Петунина и Игоря Гераськина.

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Первые двое не подошли под тренерскую концепцию Андрея Козырева в «Северстали». 28-летний Вовченко быстро потерял место в основном составе, отметившись всего двумя результативными передачами в 10 матчах. Опытный игрок был откровенно не нужен новому наставнику череповецкого клуба. Козырев не мог найти для Даниила правильное применение, делая ставку на других хоккеистов. В итоге «Северсталь» со спокойной душой рассталась со своим нападающим, отпустив его в Магнитогорск.

Схожая ситуация сложилась и у Петунина. Александр – вообще уникальный игрок. К 27 годам нападающий совершил огромное количество переходов, но свои лучшие качества он демонстрирует исключительно во время работы с Разиным. У российского форварда было несколько возможностей заиграть в московском «Динамо», где Алексей Кудашов даже пытался наигрывать его в тройке с Вадимом Шипачёвым, но всё было тщетно. Не получилось и у Козырева, который дал нападающему всего три официальных матча, после чего очень быстро поставил на игроке крест. Зато в Магнитогорске Петунин быстро стал одним из лидеров команды.

«Сложно сказать — когда ты из года в год выполняешь одни и те же требования, привыкаешь к этому, тренер знает, как ты можешь играть, чувствует игроков. Так проще, что знаешь требования», — говорил сам Петунин о том, что его считают игроком Разина.

Дополнил же магнитогорскую картину обмен Гераськина, которого Разин активно пытался заполучить ещё в межсезонье. Тогда не удалось – Игорь стал игроком «Авангарда», где с треском провалился. В дедлайн состоялся большой обмен с участием «Магнитки», «Авангарда» и «Ак Барса», в рамках которого нападающий перебрался в «Металлург». Пазл оказался собран до конца.

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В ходе плей-офф все трое нападающих забивали важные голы, но квинтэссенцией триумфа Разина стала решающая шайба в серии с «Локомотивом». При счёте 1:1 в четвёртом матче финала «Магнитка» получила большинство: Петунин получил шайбу от Гераськина, прокатился за воротами и сделал скидку на Вовченко, который мощным броском из круга вбрасывания пробил Исаева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Разин получил карт-бланш на формирование команды и доверился проверенным хоккеистам, а они привели его к главной победе в тренерской карьере. Крутая история и заслуженный триумф «Магнитки».

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