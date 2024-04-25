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Сушинский оценил игру вратаря «Металлурга» Набокова, ставшего MVP плей-офф КХЛ

Сушинский оценил игру вратаря «Металлурга» Набокова, ставшего MVP плей-офф КХЛ
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил игру вратаря «Металлурга» Ильи Набокова, ставшего MVP плей-офф КХЛ.

«Илья Набоков очень хороший вратарь, показал отличную игру, для его возраста это не по годам зрелый хоккей. Парень выглядел надёжно, не боялся играть клюшкой, принимал хорошие решения, иногда даже пасы на партнёров под синюю линию проходили. Набоков рисковал, но он был уверен в своих силах», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу встречи. Набоков показал процент отражённых бросков 94,2 с коэффициентом надёжности 1.82.

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