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«Могу называть его своим учителем во всём». Ротенберг поздравил Третьяка с днём рождения

«Могу называть его своим учителем во всём». Ротенберг поздравил Третьяка с днём рождения
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил президента ФХР Вячеслава Третьяка с днём рождения. Бывшему советскому вратарю сегодня, 25 апреля, исполнилось 72 года.

«От всей души поздравляю легенду нашего хоккея Владислава Александровича Третьяка с днём рождения! Третьяк – важнейший человек не только для нашего, но и всего мирового хоккея. В своё время он произвёл настоящую революцию в нашем любимом спорте, стал не просто лучшим вратарём, а лучшим игроком XX века. В каждом современном вратаре есть что-то от Третьяка, все они так или иначе впитали манеру игры нашего величайшего голкипера.

Третьяк важный человек для меня лично – я очень многому научился у Владислав Александровича. Горжусь тем, что могу называть его своим учителем во всём – в хоккее, в менеджерском деле и в отношении к жизни. Каждая минута рядом с Третьяком – это бесценный опыт!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Третьяк — лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея. Пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды – лучшим хоккеистом Европы, четырежды – лучшим вратарём мировых первенств.

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