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Президент ФХР — о Кубке Третьяка: задача — вовлечь как можно больше россиян в спорт

Президент ФХР — о Кубке Третьяка: задача — вовлечь как можно больше россиян в спорт
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о популяризации детско-юношеского хоккея в преддверии старта турнира на Кубок Третьяка — 2024. Местами проведения турнира по традиции станут самые разные города России – в этом сезоне география простирается от Воронежа до Новокузнецка. Участие в турнире примут дети и юноши 2010, 2012 и 2014 годов рождения.

«Турниры для самых успешных детских и юношеских команд – добрая весенняя традиция нашего хоккея. В те же самые дни, когда игроки-профессионалы разыгрывают титул чемпиона России в финале плей-офф, мальчишки соревнуются со своими сверстниками – чтобы стать лучшими в стране по своему возрасту. И это очень символично, ведь путь к самым престижным титулам и кубкам начинается с самого детства.

Кубки Третьяка важны и потому, что это популяризация детско-юношеского хоккея. Перед нами стоит большая задача от высшего руководства страны: вовлечь как можно больше соотечественников в спорт, в здоровый образ жизни», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Первыми в борьбу за трофей вступят хоккеисты 2010 года рождения: с 21 по 27 апреля матчи в возрастной категории U14 примет Екатеринбург – здесь турнир пройдёт уже третий год подряд.

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