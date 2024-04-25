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Вице-президент КХЛ назвал ключевые факторы победы «Металлурга» в Кубке Гагарина

Вице-президент КХЛ назвал ключевые факторы победы «Металлурга» в Кубке Гагарина
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский назвал ключевые факторы победы магнитогорского «Металлурга» в Кубке Гагарина. Магнитогорский клуб в четырёх матчах финальной серии обыграл ярославский «Локомотив» и в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

— Я хотел бы поздравить «Металлург» с победой, с уверенной победой – 4-0. Молодцы!

— Что стало ключевым фактором победы магнитогорцев?
— Командная игра, индивидуальные действия, вратарь здорово отыграл, тренерские действия. Команда, руководство, тренерский штаб показали коллектив. Ребята сплотились и победили. Побеждает команда, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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