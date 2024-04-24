Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории

«Металлург» неожиданно взял сразу три матча подряд в финальной серии Кубка Гагарина и поставил «Локомотив» на край пропасти. Одно поражение — и всё, прощайте мечты о трофее. Так что железнодорожникам отступать было некуда.

Именно они и начали активнее матч. Ярославцы оказали на магнитогорцев серьёзное давление. И это принесло свои плоды, причём очень быстро. Уже на девятой минуте Даниил Тесанов забежал в чужую зону по левому флангу и сделал прострел на пятачок. Расторопнее всех оказался много критикуемый Ярослав Лихачёв — он броском в одно касание отправил шайбу под перекладину! 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Впервые в серии команды забили в первом периоде. Забавно, что сделал это именно Лихачёв, с лёгкой руки Игоря Никитина удостоившийся прозвища Zero и проводивший лишь шестой матч в плей-офф.

«Магнитка» не хотела так просто отпускать эту встречу. На 13-й минуте магнитогорцы ответили своим опасным моментом, когда Игорь Гераськин на пятачке умело подставил клюшку. Шайба, однако, полетела выше перекладины.

К концу периода страсти накалились. На 16-й минуте Люк Джонсон применил силовой приём против Тесанова, тот ударился о борт и упал, схватившись за плечо. Судьи остановили игру, дав возможность увести Даниила, и не стали удалять Джонсона. Впрочем, совершенно справедливо.

А уже через минуту у ворот «Локомотива» состоялась массовая стычка. В итоге были наказаны лишь Александр Елесин и Макар Хабаров — каждый на две минуты.

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На старте второго периода «Металлург», казалось, продолжит давление. Так поначалу и было, но достаточно быстро ярославцы перехватили инициативу и задавили гостей. Это привело к опаснейшему моменту на 29-й минуте. Александр Полунин прострелил в центр, Денис Алексеев бросал в упор, но попал в итоге в Алексея Маклюкова — шайба заметалась на пятачке, однако протолкнуть её в ворота не вышло.

После этого «Локомотив» создал ещё несколько опасных моментов, но вторая половина периода полностью осталась за «Магниткой». Игра не останавливалась на протяжении почти пяти минут — и чуть ли не всё это время гости провели в чужой зоне. На 39-й минуте Дмитрий Силантьев из слота бросал в упор — Даниил Исаев спас.

А за 38 секунд до завершения периода «Металлург» всё-таки сравнял счёт. Артём Минулин сделал наброс от синей линии, на пятачке шайба попала в конёк Силантьева и отскочила за спину Исаеву. Там быстрее всех сработал Денис Зернов — 1:1!

Тренерский штаб «Локомотива» принял решение взять запрос на помеху вратаря. Судьи посмотрели — всё чисто.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Третий период начался с большинства «Металлурга». Плодов это не принесло, но обе команды в основном осторожно начали игровой отрезок. Ведь сейчас цена ошибки крайне велика.

А на 51-й минуте эта ошибка случилась. Егор Аверин схватил глупое и абсолютно ненужное удаление за подножку. «Металлург» начал раскатывать шайбу и создал несколько опасных моментов. Александр Петунин отдал передачу из-за ворот на вершину правого круга вбрасывания, Даниил Вовченко накатил и бросил. Шайба прошла между щитков у Исаева — 2:1!

В итоге магнитогорцы смогли дотерпеть и сохранить нужный результат. 4-0 в серии! «Локомотив» сам упустил победу в матче.

«Металлург» стал чемпионом КХЛ — 2024! «Магнитка» выиграла третий Кубок Гагарина в истории. А Андрей Разин стал чемпионом впервые в карьере.

Браво, магнитогорцы! Браво!