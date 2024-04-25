В «Автомобилисте» высказались о слухах про переход Александра Радулова в команду

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о слухах про переход нападающего Александра Радулова в екатеринбургский клуб. 37-летний форвард завершил прошедший сезон в составе «Ак Барса».

«Сразу скажу одно: на каком-то этапе мы реагировали на все эти слухи: «Автомобилист» интересуется тем, интересуется этим. Мы решили для себя, что не будем никак откликаться не это: связывают с нами, ради бога, от нас не убудет. Если «Автомобилист» используется в качестве элемента торга на стороне, пусть наши конкуренты тратят больше на игрока, который им интересен. Мы от комментирования слухов отказались, не самое благодарное занятие», — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.