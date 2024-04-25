Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Автомобилисте» высказались о слухах про переход Александра Радулова в команду

В «Автомобилисте» высказались о слухах про переход Александра Радулова в команду
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о слухах про переход нападающего Александра Радулова в екатеринбургский клуб. 37-летний форвард завершил прошедший сезон в составе «Ак Барса».

«Сразу скажу одно: на каком-то этапе мы реагировали на все эти слухи: «Автомобилист» интересуется тем, интересуется этим. Мы решили для себя, что не будем никак откликаться не это: связывают с нами, ради бога, от нас не убудет. Если «Автомобилист» используется в качестве элемента торга на стороне, пусть наши конкуренты тратят больше на игрока, который им интересен. Мы от комментирования слухов отказались, не самое благодарное занятие», — заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Материалы по теме
Останутся или сменят клубы? 10 главных неограниченно свободных агентов КХЛ
Останутся или сменят клубы? 10 главных неограниченно свободных агентов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android