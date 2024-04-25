Главный тренер «Автомобилиста» назвал основное направление в селекции клуба в этом году

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал основное направлении в селекции клуба в этом году.

«Хоккей становится быстрее, нам охота более быстрых нападающих взять, более мобильных. Посмотрим, что будет на российском рынке, возможно, в сторону легионеров», — заявил Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина одолели СКА в серии из пяти матчей.