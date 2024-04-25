Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» назвал основное направление в селекции клуба в этом году

Главный тренер «Автомобилиста» назвал основное направление в селекции клуба в этом году
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал основное направлении в селекции клуба в этом году.

«Хоккей становится быстрее, нам охота более быстрых нападающих взять, более мобильных. Посмотрим, что будет на российском рынке, возможно, в сторону легионеров», — заявил Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина одолели СКА в серии из пяти матчей.

Материалы по теме
«Автомобилист» провёл исторически успешный сезон. Но впереди — большие перемены?
«Автомобилист» провёл исторически успешный сезон. Но впереди — большие перемены?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android